В Татарстане разработают паспорт организации движения на участке автодороги М-7 «Волга»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как выяснило «Реальное время», на разработку технического паспорта и проекта организации дорожного движения по участку автодороги М-7 «Волга» на территории Татарстана ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» потратит более 4,5 млн рублей. Речь идет о подъезде к городу Кирову — км 15 + 760 — км 127 + 90.

Согласно документации, протяженность автомобильной дороги достигает 111, 43 километра. Для нее подрядчику предстоит разработать «книгу», в которой будут отражены все элементы организации дорожного движения (на схемах — картинках), а также они должны будут иметь адресную привязку к километражу.

В число этих объектов войдут: знаки, светофоры, ограждения, переезды, разметки, пешеходные зоны, приборы фотофиксации, устройства освещения, шлагбаумы, ворота, здания и сооружения, а также искусственные сооружения.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что на ликвидацию повреждений дорожного покрытия участка трассы М-7, проходящего по территории Татарстана, направят почти 18 млн рублей из федерального бюджета. Речь идет также идет о подъезде к Кирову, но уже км 92 + 720 — км 127 + 190. Подрядчику предстоит выполнить выравнивающее фрезерование слоя асфальтобетонного покрытия толщиной 2 см на площади более 12,6 тысячи кв. метра. Затем он должен будет восстановить изношенный верхний слой и устранить деформацию на обочинах.



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Максим Кокунин