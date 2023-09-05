Переводческая резиденция, посвященная Волге, пройдет в Казани и в Свияжске

Фото: Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Центра современной культуры «Смена» / иллюстрация Екатерины Петровой

С 4 по 10 сентября в Казани и в Свияжске пройдет мастерская, в рамках которого шесть переводчиков переведут книгу австрийского писателя Йозефа Рота «Вниз по Волге». Организаторами выступают Центр современной культуры «Смена» и творческий центр «Переделкино».



Вести резиденцию будет Ирина Алексеева — профессор РГПУ им. Герцена, директор Высшей школы перевода (СПб) и резидент Переделкино.

По итогам издадут книгу, презентация которой состоится на Зимнем книжном фестивале «Смены».

В рамках публичной программы специалисты Переделкино прочтут лекции. Темой выступления главного редактора и основателя издательства libra Александра Филиппова-Чехова будет издательское дело. Ирина Алексеева расскажет о преодолении барьеров между собеседниками благодаря правильной коммуникации.



Напомним, Летний книжный фестиваль Центра современной культуры «Смена» прошел 17—18 июня. В рамках мероприятия состоялось более 50 встреч с писателями, лекций, дискуссий и мастер-классов, экскурсий по Казани, открылись три новые выставки и прошла книжная ярмарка, в которой приняли участие более 80 российских издательств.

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Галия Гарифуллина