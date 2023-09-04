Для Альметьевского района Татарстана закупают автобусы «Газель» на 26,3 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Татарстан закупает для Альметьевского района семь автобусов «Газель» NEXT A65R35 по 3,7 млн рублей. Их общая стоимость составит 26,3 млн рублей, контракт уже заключен, транспорт поставят до конца этого года, выяснило «Реальное время».



В Альметьевский район прибудут автобусы 2023 года выпуска, рассчитанные на 17 мест, включая водительское. Автобусы экологического класса Евро-5 работают на двигателе типа бензин+газ мощностью 104,3 л. с.



Заказчиком выступает исполком Альметьевского района, закупку осуществляет МУП «Альметьевское транспортное предприятие». Поставить транспорт обязуется ООО «Флит». Гарантийный срок товара составляет два года.

В июне сообщалось о планах исполкома Альметьевского района купить автобусы НЕФАЗ вместимостью не менее 73 пассажиров за 65,6 млн рублей.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко