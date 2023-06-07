Исполком Альметьевского района Татарстана хочет купить 6 автобусов НЕФАЗ за 65 млн рублей

Исполком Альметьевского района Татарстана намерен купить автобусы НЕФАЗ за 65,6 млн рублей. Как выяснило «Реальное время», всего власти хотят купить 6 автобусов. Каждая единица транспорта стоит чуть меньше 11 млн рублей.

Автобусы должны быть выпущены в 2023 году. Они должны вмещать не меньше 73 пассажиров. При этом в салоне должно быть не больше 50 посадочных мест и не меньше 40. Для пассажиров заказали мягкие сиденья с регулируемой спинкой. Также у НЕФАЗов должны быть как минимум две двери.

Салоны транспорта должны быть оборудованы шторами, турбовентиляторами и стеклопакетами со сдвижными форточками. Еще поставщик должен предоставить аптечки, буксировочный трос и два огнетушителя.

Фото: пресс-служба КАМАЗа (архив)

У всех автобусов должна быть гарантия сроком на 2 года. Исключением является высокий пробег транспорта. Он будет действовать до 200 тысяч километров.

Все НЕФАЗы нужно доставить в течение месяца с момента заключения договора.

В августе прошлого года ПАО «Нефтекамский автозавод» (НЕФАЗ) занялось разработкой и серийным выпуском пассажирских автобусов нового модельного ряда. Он будет выпускаться до 1 тысячи единиц в год с объемом инвестиций 149 млн рублей.

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Айрат Назипов