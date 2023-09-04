Россия вдвое нарастила закупки фармацевтической продукции в Бразилии

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

За семь месяцев Россия нарастила закупки фармацевтической продукции в Бразилии более чем в два раза, обновив исторический максимум, следует из анализа «РИА Новости» данных бразильской статслужбы.



Как отметил директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов, динамику практически полностью обеспечили инсулины компании «Ново-Нордиск», которые локализованы в этой стране:

— Речь идет о препаратах «Фиасп», «Протафан» и «Актрапид». Из Бразилии также ввозятся несколько наименований фармсубстанций, но они в текущем году сокращались, и вообще, речь идет об очень небольших объемах, — сказал эксперт.

Значительно выросли и закупки средств для гигиены полости рта и зубов, включая фиксирующие порошки и пасты, эфирных масел и душистых смесей.

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Маргарита Головатенко