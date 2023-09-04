Депутат рассказал, как пожаловаться на управляющую компанию

Депутат Госдумы Никита Чаплин («Единая Россия») рассказал, как пожаловаться на управляющую компанию при несоответствующем качестве ее услуг. По его словам, необходимо действовать поэтапно:



— Для начала обращаемся в аварийно-диспетчерскую службу с жалобой, что, например, плохо убирают подъезд или течет грязная вода. Обращение зарегистрируют и должны будут решить. Если не помогло, то гражданин вправе написать претензию руководителю управляющей компании, причем вам обязаны ответить в течение 10 рабочих дней, — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Если жалобы жителей игнорируют и дальше, можно обратиться в жилищную инспекцию через портал госуслуг, выбрав свой регион.

Если нарушается закон о защите прав потребителей, то жители могут написать жалобу, в том числе коллективную, в Роспотребнадзор.

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Маргарита Головатенко