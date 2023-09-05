В Буинске готовятся к 4-й очереди благоустройства Центральной площади

Парк с перголой и светодинамическим фонтаном

К новому этапу строительных работ готовы приступить в Буинске в рамках благоустройства Центральной площади. Территорию обустроят с учетом основных пешеходных транзитов и функций прилегающих зданий, проведут комфортное зонирование.

Одной из точек притяжения станет пешеходный светодинамический фонтан с зонами отдыха в виде теневых навесов, скамеек и зеленых насаждений. Пешеходная улица будет представлять собой основной променад с зонами отдыха. По задумке архитекторов, комплекс этих мероприятий позволит улучшить облик города.

Одной из точек притяжения станет пешеходный светодинамический фонтан с зонами отдыха. предоставлено realnoevremya.ru park.tatar

В частности, предлагается проработать следующие функции:

краеведческая выставка города;

мемориальная зона;

зона знакомств и отдыха;

пешеходная зона с магазинами и зонами отдыха;

главный вход в парк;

центр парка с перголой и фонтанами;

тематические детские площадки с горкой;

зона памп-трека;

центральный стадион.



В рамках четвертой очереди благоустройства Центральной площади Буинска обустроят две площадки — спортивную и детскую для малого возраста, установят теневые навесы, информационные стенды, скамьи и другие малые архитектурные формы, соорудят пристрой к сцене, сделают новое покрытие пешеходных дорожек, проложат сети электроснабжения и водоснабжения, проведут обшивку технического блока фонтана и озеленение.

скриншот realnoevremya.ru акта ГИКЭ

Памятники не пострадают



Центральная площадь в Буинске с давних пор известна как Базарная. На протяжении веков это была торговая и ярмарочная зона, здесь продавали кожи, тулупы, полушубки, шапки, чулки, веревки, железные изделия и прочие товары. Это была не единственная общественная площадь Буинска, но самая крупная, отмечают эксперты. Осенью и зимой здесь проходили знаменитые Покровские ярмарки, оборот которых в середине XIX века достигал 200 тысяч рублей.

Благоустройство планируется в пределах квартала, ограниченного улицами Р. Люксембург, К. Маркса, Вахитова и Космовского. До революции они назывались ул. Новая, Миллионная, Нижняя и Средне-Поповая соответственно. Ранее Базарная площадь занимала два квартала, позднее один из них (27-й) преобразовали — в советские годы здесь возвели жилые дома и центральный стадион. Сейчас здесь расположен Центральный парк.

Благоустройство планируется в пределах квартала, ограниченного улицами Р. Люксембург, К. Маркса, Вахитова и Космовского. предоставлено realnoevremya.ru park.tatar

По словам специалистов, место исторически считалось центральной частью города. Здесь сохранились два старейших сооружения — Троицкая церковь и здание Присутственных мест (сейчас краеведческий музей). В послевоенные годы площадь была популярным местом народных гуляний в Буинске.

Поблизости и в границах проектируемой территории несколько объектов культурного наследия, поэтому специалисты изучили, какое влияние стройка окажет на их состояние. Раздел документации о сохранности ОКН прошел историко-культурную экспертизу и получил положительное заключение. Всего в перечне пять исторических сооружений, из которых один в реестре, а остальные — в статусе выявленных ОКН:

объект культурного наследия регионального (республиканского) значения «Дом Бурундуковского, нач. XX в.», ул. Люксембург, д. 51; выявленный объект культурного наследия «Жилой дом помещика Авксентьева, XIX в.», ул. Люксембург, 39; выявленный объект культурного наследия «Жилой дом, XIX в.», Люксембург, 59/57; выявленный объект культурного наследия «Комплекс зданий медресе, XIX в.», ул. Либкнехта, 77—79; выявленный объект культурного наследия «Жилой дом, XIX в.», ул. Люксембург, 45.

В ходе обследования эксперты пришли к выводу об отсутствии негативного воздействия предстоящих работ по благоустройству площади на состояние ОКН и дали положительное заключение.

Василя Ширшова