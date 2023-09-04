Специалист назвала особенности найма несовершеннолетних сотрудников

При найме несовершеннолетних сотрудников есть ряд особенностей, рассказала директор по продуктам компании «Мое дело» Анастасия Моргунова.



По ее словам, подростки в возрасте от 14 до 15 лет могут работать до 24 часов в неделю, в возрасте от 16 до 17 лет — до 35 часов. При этом длительность ежедневной работы не должна превышать: у подростков до 15 лет — четырех часов в день, 15 лет — пяти часов в день, от 16 до 17 лет — семи часов в день.

Если сотрудник — учащийся и трудится в свободное от учебы время, то рабочее время для него сокращается вдвое. Несовершеннолетних нельзя допускать к работе в ночное время, выходные и праздничные дни, устанавливать испытание при найме, направлять в служебные командировки, переносить ежегодный оплачиваемый отпуск на следующий год и отзывать из него.

— Несовершеннолетним нельзя устанавливать оклад в трудовом контракте меньше МРОТ. При этом сумма оплаты за месяц рассчитывается исходя из фактически отработанных часов, — сказала специалист в беседе с RT.

С июня этого года в России вступили в силу новые правила трудоустройства несовершеннолетних, которые значительно упрощают процедуру привлечения подростков к труду. В Татарстане только через центры занятости планируют обеспечить работой 14 тысяч школьников. Подробнее о том, какие вакансии предлагают несовершеннолетним и сколько готовы платить работодатели, — в материале «Реального времени».

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко