Американский боксер подал документы на получение российского гражданства

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Бывший претендент на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) американец Кевин Джонсон подал документы на получение гражданства России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя спортсмена.

— Кевин Джонсон подал документы на получение российского гражданства. Также там указано, что у него будет отчество Владимирович. В честь президента России, — сказал он.

Джонсону 43 года, на профессиональном ринге он провел 60 поединков, в которых одержал 36 побед (20 нокаутом), потерпел 22 поражения, 2 боя завершились вничью.

Напомним, что американский боец Джефф Монсон, завоевавший в свое время титулы чемпиона мира по смешанным единоборствам и по джиу-джитсу, получил российское гражданство в мае 2018 года, в сентябре 2018-го избрался депутатом гордумы подмосковного Красногорска, которым руководил Радий Хабиров.

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Максим Кокунин