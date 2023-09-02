В Кировском районе Казани произошло массовое ДТП — столкнулись 4 автомобиля

Фото: realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

В Кировском районе Казани на перекрестке возле Речного техникума произошло массовое ДТП — столкнулись четыре автомобиля. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Авария произошла на пересечении улиц Несмелова, Кировская дамба и Клары Цеткин. В ДТП столкнулись автомобили BMW, Nissan и две «Калины». В настоящее время на этом участке образовался затор.

realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

В конце августа на 98-м км автодороги Йошкар Ола — Зеленодольск — М-7 «Волга» произошло массовое ДТП. На трассе столкнулись три машины.

— По предварительным данным, водитель автомобиля Kia не выбрал безопасную скорость, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Infiniti. После столкновения автомобиль Infiniti отбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем Ford, — рассказали в ГИБДД.

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Максим Кокунин