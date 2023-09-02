Татарстан лидирует в ПФО по количеству детских школ искусств

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Татарстан стал лидером по количеству детских школ искусств в Приволжском федеральном округе (ПФО), сообщается на сайте Минкультуры России.

В целом по стране республика находится на пятом месте. Перед ней идут: Московская область, Краснодарский край, Свердловская область и Москва.

Уточняется, что в регионе функционируют 144 учреждения дополнительного образования в области искусств. Из них 105 подведомственны сфере культуры. Наиболее востребованными направлениями являются живопись, фортепиано, хореографическое творчество, народные инструменты.

Всего в детских школах искусств Татарстана работают 5,6 тысячи человек. Их средняя заработная плата в текущем году составила 46 тысяч рублей.

Сегодня раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе своей рабочей поездки в Альметьевск осмотрел несколько образовательных учреждений, в которых был проведен капитальный ремонт к новому учебному году.

Первым объектом стала Школа креативных индустрий, открытая в здании Инженерного лицея (ул. Гафиатуллина). Это уже второе такое учреждение на территории региона. Напомним, первая ШКИ была открыта осенью 2022 года на базе Казанского художественного училища им. Фешина. Создание школы началось в Альметьевске в феврале 2023-го в рамках проекта «Придумано в России». В ней будут обучаться дети от 9 до 17 лет по таким направлениям, как интерактивные цифровые технологии, анимация, дизайн, фото- и видеопроизводство, электронная музыка и др.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Максим Кокунин