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Зеленодольские судостроители планируют заложить восемь «Метеоров-2020» в 2024—2025 годах

19:50, 01.09.2023
Зеленодольские судостроители планируют заложить восемь «Метеоров-2020» в 2024—2025 годах
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Судостроительная корпорация «Ак Барс» в Татарстане рассчитывает получить заказы на строительство еще восьми пассажирских судов «Метеор-2020» в 2024—2025 годах, сообщил глава СК Ренат Мистахов.

— Сейчас идет обсуждение строительства еще восьми судов, — сообщил Мистахов, отвечая на вопрос о портфеле заказов на будущее.

По его словам, строительство будет вестись в 2024—2025 годах, однако все зависит от финансирования.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Зеленодольский завод имени Горького приблизился к мечте о серийной сборке судов. В будущем году завод начинает постройку восьми скоростных «Метеров-2020». Половину собирается приобрести Татарстан, остальные — другие регионы. Дополнительные заказы связаны с планами туристических операторов развивать пакетные туры по Волге с пересадкой с «Метеора-2020» на «Валдай». Детали — в материале «Реального времени».

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Маргарита Головатенко
БизнесТранспортПромышленность Татарстан

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