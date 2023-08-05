Минсельхозпрод Татарстана: на сегодняшний день в республике намолочено 1,3 млн тонн зерна

Фото: realnoevremya.ru/Алексей Вангаев

На сегодняшний день в Татарстане убран урожай с 468 тысяч гектаров, это 31% от плана, намолочено 1,3 млн тонн зерна. Об этом заявил заместитель премьер-министра– министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров на совещании в Доме правительства.

По его словам, средняя урожайность достигает 28,3 ц/га (для сравнения: в 2022 году — 41,3 ц/га). Зяббаров уточнил, что значительные площади (свыше 50%) убраны в Аксубаевском, Заинском и Алькеевском районах. Высокая урожайность на сегодня у Тетюшского (43,9 ц/га), Дрожжановского (38,3 ц/га) и Кайбицкого (38,0 ц/га) районов, добавил он.

Министр рассказал, что в стадии созревания находится около 1 млн гектаров посевов. Руководителям хозяйств рекомендовано максимально задействовать парк зерноуборочных комбайнов. Средняя нагрузка на один комбайн по республике составляет 490 га при допустимой 350 га (без учета площадей подсолнечника и кукурузы на зерно). Однако в республике имеется ряд районов, где данный показатель доходит до 833 га на 1 физический комбайн.

С 15 августа необходимо приступить к севу озимых культур и завершить его в сжатые сроки, максимум до 5 сентября, подчеркнул глава Минсельхоза Татарстана. По его словам, плановая площадь посева озимых культур составляет 520 тысяч га (в 2022 году — 476 тыс. га).

realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

В конце июля в Татарстане все 43 района приступили к уборке урожая зерновых культур. Лидерами по урожайности являются Тетюшский, Кайбицкий, Мамадышский, Дрожжановский, Бугульминский, Нурлатский районы.

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Максим Кокунин