Новые горизонты «Казань Экспо»: партнерство на перспективу и стратегическое сотрудничество

Фото: предоставлено для realnoevremya.ru АНО "Казань Экспо"

В рамках второго дня работы Татарстанского нефтегазохимического форума сегодня был подписан стратегически важный документ — соглашение о сотрудничестве между Ассоциацией «Российский национальный комитет Мирового нефтяного совета» и Автономной некоммерческой организацией «Центр развития и поддержки конгрессно-выставочных, культурных, зрелищно-развлекательных, спортивно-массовых и социально ориентированных мероприятий «Казань Экспо».

«Для Ассоциации это новая площадка — квалифицированные, компетентные коллеги, с которыми приятно и легко работать. В последствии, в рамках работы по Татарстанскому нефтегазохимичекому форуму, мы намерены углублять международную составляющую, приглашать новых спикеров для участия в деловой программе форума», — заявила во время подписания соглашения директор Ассоциации «Российский национальный комитет Мирового нефтяного совета» Влада Стрелецкая.



Для Международного выставочного центра «Казань Экспо» подписание соглашения с Ассоциацией «Российский национальный комитет Мирового нефтяного совета» — это признание авторитетного сообщества, повышение статуса Татарстанского нефтегазохимического форума (ТНГФ) и выставки TatOilExpo, увеличение международной составляющей в виде новых экспонентов, почетных гостей и партнеров. Данные факторы окажут непосредственное влияние на развитие нефтегазохимической отрасли Республики Татарстан и Российской Федерации.



Как заявил во время подписания соглашения генеральный директор АНО «Казань Экспо» Роберт Миннегалиев, совместно с Ассоциацией выставочный центр особое внимание будет также уделять и молодежной политике.

«Думаю, студенческое движение будет восполнять как форум, так и выставочную часть, и в последующем найдет отражение при подготовке новых кадров. Новое поколение будущих технологов и ученых уже сегодня могут быть полезны в проведении деловой программы форума и организации выставки. Надеемся, что со временем работа в этом направлении — лекционная часть — будет начинаться уже в университетах. Чтобы студенты приходили на площадку форума более осознанными и подготовленными. Мы бы хотели это распространять не только в нефтехимической отрасли, а также в энергетике и других направлениях. Поэтому очень символично, что соглашение о сотрудничестве мы подписываем именно в День знаний — 1 сентября!» — рассказал Роберт Миннегалиев.

