На территории Васильевского стекольного завода появится индустриальный парк

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На территории, которую раньше занимал Васильевский стекольный завод, появится индустриальный парк. Проект получил одобрение раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Общий объем инвестиций в проект оценивается примерно в 6 млрд рублей. Он поможет создать более 1 тысячи новых рабочих мест, сообщил глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

— В цеху, где находится печь, запустят производство, часть площадей сдадут в аренду, где также со временем появятся новые предприятия, — рассказал он. До конца 2023 года запланированы общие работы по благоустройству территории.

Индустриальный парк «Васильево» займет 14 га. Отрасль стекольного производства будет смежная с авиационной промышленностью, сообщает пресс-служба Зеленодольского района Татарстана.



Напомним, весной 2023 года Васильевский стекольный завод ушел с торгов за 172 млн рублей. Его приобрел частный инвестор — казанское ООО «ВДН 1», которое занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом. Ему досталась площадь предприятия порядка 15 гектаров, где имеются производственно-складские здания общей площадью 27,9 тысячи квадратных метров.

realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

Васильевский стекольный завод признали банкротом в августе 2019 года по иску АСВ от лица «Татагропромбанка». Срок конкурсного производства в отношении акционерного общества недавно был продлен на четыре месяца, до 19 июля 2023 года. Завод, расположенный в 40 км от Казани на левом берегу Волги, хотели продать еще в октябре прошлого года. Начальная цена составляла 287 млн рублей, минимальная — 209,5 млн рублей.



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Татьяна Демина