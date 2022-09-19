Двое татарстанцев предстанут перед судом за аферы со страхованием домов от пожара на 17 млн рублей

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих местных жителей в возрасте 38 и 46 лет. Они обвиняются в покушении на мошенничество в особо крупном размере в сфере страхования (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.5 УК РФ), мошенничестве в крупном размере в сфере страхования (ч. 3 ст. 159.5 УК РФ), сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

По версии следствия, весной 2021 года обвиняемые, действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, для незаконного получения страхового возмещения инсценировали несчастные случаи с поджогами не менее пяти домов в Лаишевском районе Татарстана и Казани.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Мужчины незаконно получили страховые выплаты на общую сумму более 17 млн рублей.

Аналогичным образом злоумышленники обманом пытались получить в другой страховой компании возмещение на сумму более 7,9 млн рублей. При проверке документов противоправные действия фигурантов пресекли сотрудники службы безопасности страховой компании.

Вину в инкриминируемых деяниях признал только один из соучастников, его поместили под домашний арест. Второго фигуранта, не признавшего вину, заключили под стражу. Также наложен арест на принадлежащие обвиняемым автомобили и объекты недвижимости общей стоимостью более 17 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Лаишевский районный суд для рассмотрения по существу.

Также сегодня стало известно, что прокуратура Казани утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 21-летнего жителя Самарской области, который украл с банковских счетов около 58 тысяч рублей.



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Татьяна Леухина