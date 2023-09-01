В Ульяновске хотят запустить туры в Казань для школьников на «Метеоре-2020»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Этой осенью из Ульяновска в Казань планируют организовать образовательный тур для школьников на «Метеоре-2020». Об этом на пресс-конференции сообщила представитель автономной некоммерческой организации «Симбирсити» Анна Немоляева.

— Уже сегодня, 1 сентября, есть несколько запросов от школ, которые хотят отправиться с пакетными турами в Казань. И будем как раз обсуждать с коллегами из Татарстана такую возможность на 8, 9 и 10 сентября, — рассказала она.

По ее словам, для школьников буквально накануне подготовили образовательный тур. Он рассчитан на два дня. Планируется отправить как минимум одну группу школьников из Ульяновска в Казань.

Напомним, «Метеор-2020» совершил первый экскурсионный рейс из Казани в Ульяновск 18 августа. Раис Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Ульяновской области Алексей Русских достигли совместных договоренностей о субсидировании поездок на водном транспорте. Подробнее — в материале «Реального времени».



Вопрос об интенсивности речных маршрутов Казань — Ульяновск — Казань на 2024 год решат в межнавигационный период. В этом сезоне рейсы запланированы до 10 сентября.

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Татьяна Демина