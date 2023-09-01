Проходящую через Татарстан трассу Р-239 реконструируют за 12 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

На строительство и реконструкцию автомобильной дороги Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Казахстаном на участке км 20+238 — км 43+500 с обходом поселка Сокуры, направят свыше 12 млрд рублей. Деньги выделит ФКУ «Волго-Вятскуправтодор», выяснило «Реальное время», изучив тендер.

Прежде чем приступить к работе, подрядчику нужно заняться переустройством газопровода, водопровода, линий связей и рекультивацией земель. Еще нужно подготовить проект лесовосстановления.

В числе основных объектах строительства значатся: транспортные развязки на км 24+360 и на км 29+863, путепровод через существующую автомобильную дорогу Сокуры — Кирби на км 27+957, мост через реку Меша на км 30+349, надземный пешеходный переход на ПК11+40.00 и т.д.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Работы стартуют 22 января 2025 года. Закончить нужно к концу октября 2027 года.

Напомним, до 2025 года на содержание дорог федерального значения в Татарстане потратят 69 млн рублей. Подрядчик должен будет заниматься вырубкой кустарников и подлеска, очисткой световозвращающих элементов и водоотводных лотков, убирать снег и грязь, устраивать противопожарные полосы и мыть барьерные ограждения.



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Айрат Назипов