В России могут потратить почти триллион рублей на развитие беспилотной авиации

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

В развитие гражданских беспилотных авиационных систем в России до 2030 года может быть вложено в общей сложности 898,4 млрд рублей. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на паспорт нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».

Уточняется, что 696,9 млрд будет выделено из федерального бюджета, 143,6 млрд — из региональных, остальное — из внебюджетных источников. Средств ФНБ для финансирования не предусмотрено.

Согласно поручению президента Владимира Путина, нацпроект по развитию БАС должен быть утвержден до сентября 2023 года. Куратором нацпроекта назначен вице-премьер Андрей Белоусов, руководителем — вице-премьер, министр промышленности Денис Мантуров, следует из паспорта нацпроекта.

realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

На прошлой неделе заместитель министра промышленности и торговли страны Василий Шпак сообщил, что Россия будет наращивать производство беспилотников. По его словам, выпуск гражданских беспилотников в 2024 году приблизится к 18 тыс. штук, а в дальнейшем пойдет по нарастающей, что позволит нарастить к 2030 году выпуск в более чем 30 тыс. единиц.

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Айрат Назипов