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Московские аэропорты ограничивали полеты

08:36, 29.08.2023
Московские аэропорты ограничивали полеты
Фото: realnoevremya.ru

Московские аэропорты Внуково и Домодедово рано утром во вторник ограничивали полеты. На данный момент они работают в штатном режиме, сообщает «РИА Новости».

По данным агентства, во Внуково по независящим от него причинам были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 03.51. Ограничения сняли в 06.02.

Что касается Домодедово, аэропорт временно ограничил прилет и вылет воздушных судов с 03.49 до 06.01.

Сообщений об атаках беспилотниками Москвы сегодня не поступало. Однако БПЛА сбили в небе над Тульской областью.

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Елизавета Пуншева
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