В Нижнекамске в День города торжественно открыли новый мурал от местного художника

Фото: Предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ПАО «Нижнекамскнефтехим»

10 баллов из 10

«Корабельная роща переехала на Вокзальную», — так говорят нижнекамцы о новом мурале, расположившемся на фасаде дома №34 по улице Вокзальной. Автором эскиза «Рассвет на Корабельной роще» стал известный нижнекамский художник Ильдус Муртазин. Это его первая работа в стрит-арт проекте «Формула искусства». Нижнекамский художник лично участвовал в адаптации эскиза, а также переносил его на фасад, совместно с художниками команды RASKRASIMVSЁ.

— Корабельная роща — это наше все. У каждого нижнекамца с этим местом связано очень много. И мне хотелось перенести сюда этот светлый кусочек, поднимающий настроение. И мне хотелось, чтобы это было именно что-то наше. Конечно, много есть интересного в мире, но мы должны у нас в городе продвигать все-таки наше, родное, — уверен автор эскиза Ильдус Муртазин.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ПАО «Нижнекамскнефтехим»

И это у автора эскиза, а также команды профессиональных художников — получилось. Еще до официального открытия арт-объекта люди уже приходили сюда полюбоваться на расцветающий на стене рисунок.

— Очень интересный рисунок. Красиво. Узнаем — это Кама. Ходим и любуемся каждый день, — поделилась впечатлениями с журналистом жительница Нижнекамска Людмила Павлова.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ПАО «Нижнекамскнефтехим»

— Рисунок — 10 баллов из 10! Я бы хотела, чтобы и наш дом тоже так украсили. У нас двор тоже сделали в этом году, мы тоже очень счастливы, но вот тут рисунок — это вообще! Очень нравится, — не могла сдержать эмоций Ирина Ларионова, пришедшая в этот двор прогуляться вместе с детьми.

Народным голосованием

Официальная церемония открытия мурала состоялась 30 августа — в День города Нижнекамска. В мероприятии приняли участие глава НМР Рамиль Муллин и генеральный директор нижнекамского предприятия СИБУРа Марат Фаляхов. Руководители отметили, что городская среда Нижнекамска благодаря совместным инициативам администрации города и СИБУРа все заметнее преображается с помощью современного искусства и стрит-арта, а активные местные сообщества, заинтересованные в творческой реализации и благоустройстве родного города, все больше развиваются.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ПАО «Нижнекамскнефтехим»

— Я хотел бы сказать слова благодарности всем нам, уважаемые нижнекамцы, за то, что мы все вместе делаем. Вместе с нашими компаниями. Я благодарю компанию СИБУР в лице «Нижнекамскнефтехима» за ту социальную политику, что вы реализуете, за программу «Формула хороших дел», за реализацию множества проектов: это полная реконструкция «Алмаш», полная реконструкция «Факела», строительство молодежного креативного пространства «База», это спорткомплекс «Дружба», проект «Адымнар», сегодня стартовал книжный фестиваль и многое другое. Огромное спасибо нашим промышленникам, — обратился к собравшимся Рамиль Муллин.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ПАО «Нижнекамскнефтехим»

— Мы стараемся активно участвовать в социальной жизни Нижнекамска: это и приведение в порядок дворов, и обустройство детских, и спортивных сооружений, и создание привлекательного внешнего облика. Сейчас мы открываем новый объект в рамках «Формулы хороших дел». За моей спиной мурал, в который было вложено много сил и умения. Рисунок Корабельной рощи получился очень добрым, теплым. Но это — не все! Мы в рамках такой активности продолжаем совместную работу с привлечением жителей города: взрослых, детей, профессиональных художников и любителей по созданию таких пространств, таких рисунков для города. Второй конкурс сейчас уже практически заканчивается, и скоро будут новые победители, новые рисунки, — анонсировал продолжение программы Марат Фаляхов.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Напомним, что «Формула искусства» — это стрит-арт проект, запущенный 6 лет назад командой профессиональных художников RASKRASIMVSЁ в рамках программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел». Целью проекта является создание культурных традиций и привлечение горожан к формированию благоприятной для жизни и работы городской среды. Победители конкурса выбираются народным голосованием и получают возможность вместе с профессиональными художниками перенести свои рисунки на городские объекты. Арт-объекты (а их за время действия программы уже свыше 30), созданные победителями, становятся важной частью городской инфраструктуры.

— И идею, и замысел, по моему мнению, нам при поддержке СИБУРа в рамках программы «Формула хороших дел» удалось реализовать на все 100%. Мы довольны работой, и надеюсь, что жителям города Нижнекамск все тоже нравится, и они будут наслаждаться этим прекрасным видом фасада, — высказала уверенность координатор проекта «Формула искусства» Лилия Гилазова.

В Нижнекамск проект «Формула искусства» пришел всего год назад, но уже нашел отклик в сердцах жителей города. На конкурс эскизов проекта было прислано свыше 50 работ. В итоге народным голосованием были выбраны три победителя во взрослой категории и два — в детской. Награды им будут вручены в рамках Летнего книжного фестиваля «Смена», стартовавшего сегодня в Нижнекамске.

Впервые в Нижнекамске

В День республики и города, благодаря поддержке СИБУРа, нижнекамцев ожидают множество ярких и интересных событий. Летний книжный фестиваль «Смена» — продолжение одного из крупнейших подобных событий в России, казанского книжного фестиваля, нефтехимическая столица республики принимает впервые.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Центральным событием фестиваля стала книжная ярмарка, что уже развернулась перед театральным комплексом «Джалиль». На ней представлены популярные издания и происходят презентации новинок более чем 30 издательств со всей России. А в сквере Лемаева развернется корнер книжного магазина «Смена», представляющий уникальную подборку современных изданий о науке и химии «Между нами химия».

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Последние два дня лета будут насыщены лекциями, дискуссиями, кинопоказами, спектаклями. Работников культуры ожидает специальная профессиональная программа с экскурсиями и обсуждением проектов, направленных на развитие культуры Нижнекамска. В частности, проект «Жил, работал и гулял», который охватит крупнейшие парки, скверы и прогулочные зоны и призван ближе познакомить нижнекамцев и гостей города с легендарными личностями, стоявшими у истоков и приложившими свои силы и к появлению самого и развитию города Нижнекамск.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ПАО «Нижнекамскнефтехим». Реклама ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Особое внимание уделено маленьким гостям фестиваля. Издательства и иллюстраторы организовали многочисленные мастер-классы и воркшопы, где дети смогут попробовать себя в создании комиксов и коллажей, подготовить небольшие книги и окунуться в историю.

Лилия Егорова, Арсений Фавстрицкий