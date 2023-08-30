Площадь лесного пожара в Геленджике возросла до 118 га

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Площадь лесного пожара, который вторые сутки тушат в Геленджике в Краснодарском крае, увеличилась до 118 га. Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр города Алексей Богодистов.

— В ликвидации задействовано более 80 единиц техники и 441 человек. Помощь оказывают подготовленные экипированные добровольцы, — написал он.

На место тушения пожара вылетел самолет-амфибия Бе-200 из ростовского аэропорта Платов.

realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

Пожар вспыхнул в Геленджике накануне. Быстрому распространению огня способствовал сильный ветер. Пожарным пришлось работать в сложно-пересеченной горно-лесной местности в ночное время суток.



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Айрат Назипов