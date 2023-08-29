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В Геленджике произошел пожар — его площадь достигла пяти гектаров

22:43, 29.08.2023

В Геленджике произошел пожар — его площадь увеличилась до пяти гектаров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Быстрому распространению огня способствует сильный ветер, порывы которого в горах достигают 25—30 м/с. Пожарные работают в сложно-пересеченной горно-лесной местности в ночное время суток.

Группу пожарных увеличили. Сейчас в нее включены 195 человек и 45 единиц техники. Работа вертолета Ми-8 МЧС России в ночное время запрещена. Он уже совершил 27 сбросов более 130 тонн воды и возобновит работу утром.

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Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество

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