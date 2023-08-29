Пропавшую фигуристку Алину Горбачеву нашли в кинотеатре в Москве

Фигуристку Алину Горбачеву, пропавшую вчера вечером, нашли в кинотеатре в Москве, сообщили в прокуратуре столицы.

— По предварительной информации, каких-либо противоправных действий в отношении нее не совершено. В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает, — сказано в сообщении.

В столичном СК сообщили, что в ближайшее время ее доставят в подразделение для установления обстоятельств ее отсутствия.

Мама спортсменки сообщила о пропаже дочери сегодня. В последний раз камеры зафиксировали Алину 28 августа в 19:08 мск на Волоколамском шоссе. Фигуристка вышла с катка «Чкалов Арена» и не вернулась домой.

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Маргарита Головатенко