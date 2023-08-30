Казань выделит более миллиона рублей на хоккейную экипировку для спортивной школы
Дирекция по конкурентной политике и закупкам Казани выделит 1,3 миллиона рублей на закупку хоккейной экипировки для спортивной школы «Волна», выяснило «Реальное время», изучив тендер.
562,3 тысячи рублей из бюджета будут потрачены на перчатки для юных игроков, на оставшиеся 745,6 тысячи рублей приобретут шорты.
Подрядчик должен будет закупить экипировку в течение пяти дней с момента заключения контракта.
Напомним, международный турнир по плаванию среди людей с синдромом Дауна обойдется казанскому бюджету в 4,9 млн рублей. Заказчиком выступает Комитет физической культуры и спорта исполкома Казани.
Кроме того, Татарстан готов направить на всероссийские соревнования по художественной гимнастике 2 млн рублей. От подрядчика требуется организовать торжественную церемонию открытия с десятиминутным акробатическим выступлением и семиминутным танцевальным номером в татарских национальных костюмах.
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