Казань потратит почти 5 млн рублей на турнир по плаванию среди людей с синдромом Дауна

Международный турнир по плаванию среди людей с синдромом Дауна обойдется казанскому бюджету в 4,9 млн рублей. Соревнования пройдут в столице Татарстана до конца этого года, выяснило «Реальное время», изучив тендер.

Заказчиком выступает Комитет физической культуры и спорта исполкома Казани. Они просят от подрядчика оказать несколько видов услуг.

Например, исполнитель обязуется обеспечить присутствие на мероприятии банкетных ведущих со знанием русского и татарского языков, творческого коллектива, который покажет не менее 5 номеров, и аниматоров. Последним нужно активно работать со зрителями на протяжении трех часов. Все они должны быть одеты в яркие и красочные костюмы по согласованию с заказчиком.

realnoevremya.ru/Гуландам Фатхуллина (архив)

Еще исполнитель берет на себя обязанность по предоставлению автобуса и организации доставки участников соревнования.

Львиная доля денег будет потрачена на питание участников турнира — 2,5 млн рублей. Услуга по предоставлению автобуса в аренду обойдется в 352 тысячи рублей, а затраты на звуковое оборудование и звукорежиссера не превысят 200 тысяч рублей.

В прошлом году в Казани уже проходил турнир по плаванию среди людей с синдромом Дауна. На организацию и проведение турнира выделили более 4,5 миллиона рублей. Для его участников провели экскурсию по городу. Они посетили музеи Старо-Татарской слободы, Казанского кремля и Дворец водных видов спорта.

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Айрат Назипов