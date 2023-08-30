Четыре из 10 казанских работодателей используют в работе джоб-оферы

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Казани отправляют кандидатам джоб-оферы 39% компаний, выяснили аналитики SuperJob.



Отправляют джоб-оферы всем кандидатам на вакансию 16% работодателей, 32% — только части из соискателей. В большинстве случаев письма получают менеджеры, инженеры, программисты и офисные сотрудники.

Джоб-оферы получала треть (33%) опрошенных казанцев, 42% из них имеют доход от 80 тысяч в месяц.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Джоб-офер — это документ, в котором изложены условия работы в компании.

Недавно исследование показало, что в Казани обещание перезвонить от каждого третьего работодателя означает отказ. Каждый второй рекрутер считает, что после обещания перезвонить соискателям действительно нужно ждать звонка. Каждый третий не собирается перезванивать. Семь из 10 казанцев после этой фразы уже не ждут приглашения на работу.

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Галия Гарифуллина