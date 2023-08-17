Исследование: в Казани обещание перезвонить от каждого третьего работодателя означает отказ

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Каждый третий работодатель в Казани использует фразу «Мы вам перезвоним» как синоним отказа в найме. Об этом свидетельствует опрос сервиса SuperJob.

Исследование было проведено среди рекрутеров и экономически активных казанцев с 5 по 15 августа. Каждый второй работодатель считает, что после обещания перезвонить соискателям действительно нужно ждать звонка. Каждый третий не собирается перезванивать. Семь из 10 казанцев после этой фразы не ждут приглашения на работу.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Молодежь до 24 лет воспринимает обещание перезвонить как отказ чуть реже (66%). Чем выше доходы, тем ниже недоверие к рекрутеру: слова «Мы вам перезвоним» являются завуалированным отказом для 73% соискателей с зарплатой до 50 тыс. руб. и 63% кандидатов, зарабатывающих от 80 тыс. рублей.

Недавно сервис выяснил, что больше всего самых странных вопросов на собеседованиях казанцы задают о деньгах. Примерно 15% всех вопросов кандидатов связаны именно с заработком. В то же время 20% рекрутеров не сталкивались с глупыми вопросами о заработной плате.

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Галия Гарифуллина