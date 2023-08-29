Чистая прибыль «Таттелекома» за первое полугодие 2023 года превысила 1 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Консолидированная чистая прибыль группы компаний «Таттелеком» за январь — июнь 2023 года составила 1,094 млрд рублей при показателе 1,248 млрд рублей за аналогичный период прошлого года. Снижение прибыли в компании объяснили намерением сохранять прежние тарифы на услуги связи в условиях роста цен на оборудование и увеличения расходов на оплату труда.

Консолидированная выручка компании за полгода выросла на 5,7%, с 4,9 млрд рублей до 5,2 млрд. Выручка по услугам для физических лиц увеличилась на 5,2% — с 2,5 до 2,6 млрд рублей. Выручка по услугам для организаций выросла на 6,2 % — с 2,4 млрд до 2,5 млрд рублей.

— Основное влияние на рост выручки оказало повышение доходов от предоставления услуг доступа в интернет (+ 3,9%, с 2 169,8 млн рублей до 2 255,3 млн рублей), голосовой мобильной связи (+ 2,7%, с 802,1 млн рублей до 824,3 млн рублей), кабельного и IP-телевидения (+ 9% с 404,7 млн рублей до 442 млн рублей) и видеонаблюдения (+ 20,5% с 91,2 млн рублей до 109,9 млн рублей), — рассказали в пресс-службе.

Показатель EBITDA за I полугодие 2023 года составил 1,9 млрд. Значение EBITDA Margin достигло 36,13%.

В мае ПАО «Таттелеком» выплатило акционерам более 1 млрд рублей. Основная сумма дивидендов номинальным держателям, которые зарегистрированы в реестре акционеров компании, была выплачена до 3 мая в размере 1,012 млрд рублей.

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Айрат Назипов