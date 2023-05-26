ПАО «Таттелеком» выплатило акционерам более 1 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

ПАО «Таттелеком» завершило выплату дивидендов за 2022 год — в сумме более чем на 1 миллиард рублей. Основная сумма дивидендов номинальным держателям, которые зарегистрированы в реестре акционеров компании, была выплачена до 3 мая в размере 1,012 млрд рублей.

Также выплаты, причитающиеся зарегистрированным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, за исключением номинальных держателей, были направлены в срок до 26 мая. Этой категории перечислили 40 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Напомним, на годовом общем собрании акционеров 7 марта было принято решение направить на выплату дивидендов по итогам 2022 года 70% чистой прибыли — 0,05 руб. на одну акцию.

Консолидированная чистая прибыль группы компаний «Таттелеком» по МСФО в 2022 году составила 2,6 млрд рублей. По сравнению с 2021-м она выросла на 144,3 млн рублей — в 1,06 раза.

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Айрат Назипов