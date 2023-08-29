В России 1 сентября откроется более 150 новых школ на более 110 тысяч мест

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России с 1 сентября откроется свыше 150 новых школ на более чем 110 тысяч мест. Из них треть находится в сельской местности, сообщили ТАСС в пресс-службе Минпросвещения страны.

— К 1 сентября 2023 года откроется более 150 построенных школ на более чем 110 тыс. мест. Из них треть в сельской местности. Ввод новых школ позволяет создать необходимые условия для получения качественного образования в комфортных условиях вне зависимости от места проживания. Реализация программы велась поэтапно на протяжении последних нескольких лет, — заявил источник.

Также после завершения капитального ремонта 1 сентября запланировано открытие более 1 250 школ в 73 регионах.

Напомним, родители школьников в столице Татарстана потратили 11,6 тысячи рублей на покупку школьных принадлежностей и формы. Казань вошла в рейтинг пяти городов, где подготовка детей к школе стоит дороже всего.

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Елизавета Пуншева