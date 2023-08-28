Жители Менделеевского района Татарстана проголосовали за запуск электросамокатов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Жители Менделеевского района Татарстана приняли решение разрешить пользование электросамокатами, сообщил руководитель района Радмир Беляев.



Опрос об отношении жителей к запуску электросамокатов в Менделеевском районе был проведен в двух социальных сетях. В обоих случаях вариант «за» набрал больше голосов.

— Значит, прокату быть. Безусловно, с соблюдением всех мер безопасности! — констатировал Беляев.

Депутаты Госдумы намерены внести законопроект, который позволит местным властям запрещать использовать электросамокаты или снизить их скорость в муниципалитетах с согласия жителей. Если закон будет принят, то местные власти получат возможность ограничивать движение этих транспортных средств на конкретных территориях: к примеру, в парках, скверах или в отдельных пешеходных зонах.

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Маргарита Головатенко