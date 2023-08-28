В Татарстане возбудили уголовное дело после травмирования ребенка на детской площадке

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане возбудили уголовное дело после травмирования ребенка на детской площадке, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.



По версии следствия, все случилось на детской площадке в Бугульме 5 августа. На 8-летнего мальчика упал детский игровой комплекс «Вертолет», что привело к закрытой черепно-мозговой травме. Сейчас ребенок проходит лечение.

Дело возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Правоохранители узнали о случившемся из СМИ. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Недавно в Ютазинском районе Татарстана возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего. Мастер в составе выездной бригады занимался отключением электричества. В какой-то момент рядом с мужчиной упал провод, который был под напряжением. Рабочий получил удар током и спустя некоторое время скончался в больнице.

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Маргарита Головатенко