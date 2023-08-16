В Казани за год на 13% увеличились расходы на сборы ребенка в школу

Фото: realnoevremya.ru/Инна Серова

В Казани за год расходы на сборы ребенка в школу увеличились на 13%. Об этом свидетельствует исследование сервиса SuperJob.

В 2023 году казанским родителям придется потратить около 13,5 тысячи на сборы ребенка в школу. Это самый высокий темп роста цен по городам. На столько же расходы в этой категории увеличились в Екатеринбурге.

Меньше всего цены изменились в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Омске и Уфе — по 5%. При этом в столице ребенка в школу собрать можно за 15 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — за 13,7 тысячи, в Новосибирске — за 12,5 тысячи, в Омске — за 12,4 тысячи, а в Уфе — за 11,5 тысячи.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Напомним, в Татарстане планируют повысить стоимость горячего питания в школах с 1 января 2024 года. Проект корректирует нормативы и среднюю стоимость горячего питания в начальных классах школ.

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Елизавета Пуншева