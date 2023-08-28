Кремль анонсировал зарубежные поездки Владимира Путина

У президента Владимира Путина на осень запланированы зарубежные поездки. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

— Планируются, да. Осенью планируются, мы будем тоже в соответствующие сроки информировать, — передает его слова «РИА Новости».

Он подчеркнул, что Кремль не будет заранее оповещать о визитах «по понятным причинам».

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Месяц назад помощник по внешнеполитическим вопросам главы государства Юрий Ушаков говорил о планах Владимира Путина посетить ряд зарубежных стран. Например, в октябре президент может прибыть в КНР, где будет проходить форум «Один пояс — один путь».



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Айрат Назипов