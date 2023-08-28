Минпросвещения России опубликовало план воспитательной работы в школах на учебный год

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Минпросвещения разработали примерный календарный план воспитательной работы на 2023/24 учебный год. Он предназначен для школ, лицеев, гимназий, колледжей и образовательных организаций, не имеющих госаккредитации.

В перечень входят 67 мероприятий, среди них — конкурс сочинений «Без срока давности», программа «Орлята России», проекты «Уроки мужества» и «Лига вожатых», детский фестиваль народной культуры «Наследники традиций», конкурс «Большая перемена», государственная инициатива «Горячее сердце», программа «Дороги Победы. Путешествие для школьников», форум «Школа Героя» и другие мероприятия.

— Благодаря разработанным документам педагоги вместе с ребятами могут планировать участие в различных мероприятиях, реализовывать внеурочную работу с учетом наших рекомендаций и узнавать новое о нашей стране и ее культурном многообразии, о достижениях наших соотечественников и многом другом. Отдельное внимание в плане мы уделили проектам, позволяющим школьникам развивать свои таланты, — прокомментировал план министр просвещения Сергей Кравцов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

При желании образовательные организации могут дополнить план своими мероприятиями и юбилейными датами, отсутствующими в федеральном календарном плане.

За парты в Казани 1 сентября сядут сядут более 20 тысяч первоклассников. Всего в школах будут обучаться 174 тысячи детей, что для Казани станет рекордом.

В новом учебном году в одной из школ Казани будут работать 15 первых классов, в четырех — по 13. Больше всего первых классов, а это 15, для 502 двух детей открыто в этом году в лицее №185 в ЖК «Весна». По 13 классов открыли в образовательных организациях №186 в «Солнечном городе», №184 в «Светлой долине» и №182 и №188 в жилом районе «Салават купере».



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Айрат Назипов