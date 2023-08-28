В День города в Казани на фестивале народного творчества «Казан солгесе» выступят более 300 исполнителей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани в День города и республики на фестивале народного ансамблевого творчества «Казан солгесе» выступят более 300 исполнителей со всей России. Об этом заявил начальник управления культуры столицы Татарстана Азат Абзалов.

Сам фестиваль состоится 30 августа на улице Каюма Насыри. Начнется мероприятие в 14.00.

Напомним, Казань выделила на организацию и проведение Дня республики и города 28,1 млн рублей. Мероприятия пройдут на открытой площадке у Центра семьи «Казан», в Казанской ратуше, Старо-Татарской слободе и на Казанском ипподроме.



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Елизавета Пуншева