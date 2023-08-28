Средний чек на цветы в России перед 1 сентября вырос за год на 13%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В России средний чек на букет цветов в 2023 году вырос на 13% — до 2 089 рублей. При покупке онлайн он увеличился на 18% — до 2 645 рублей, пишет ТАСС со ссылкой на данные аналитического ресурса «Чек индекс».

В преддверии нового учебного года россияне чаще всего покупают розы, хризантемы, эустомы, герберы, пионы. Сильнее всего в августе вырос спрос на пионы — число покупок увеличилось на 16% в годовом выражении. Средний чек на них составил 1 860 рублей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2022 году средние расходы на поздравление классного руководителя с Днем учителя составили 2,1 тысячи рублей. Это на 100 рублей меньше, чем годом ранее. Подробная статистика — в материале «Реального времени».



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Айрат Назипов