Исследование: в Казани сократился средний чек на поздравление классного руководителя с Днем учителя

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В этом году в Казани средние расходы на поздравление классного руководителя с Днем учителя составят 2,1 тысячи рублей. Это на 100 рублей меньше, чем в прошлом году, говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.

Самый большой чек на подарок классному руководителю в Москве — 3,5 тысячи рублей. В прошлом году жители столицы в среднем тратили на поздравление учителя больше — 4 тысячи рублей.

Самые небольшие чеки в Уфе, Волгограде и Омске. В этих городах на презент для классного руководителя в этом году готовы потратить в среднем 2 тысячи рублей, что меньше, чем в 2021-м. Например, в столице Башкирии в прошлом году чек составил 2,2 тысячи рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Больше трети — 38% — планируют подарить классному руководителю в День учителя цветы. Еще 11% респондентов рассказали, что вручат подарочный сертификат, а 9% — конфеты, чайный или кофейный набор. О планах подарить деньги заявили всего 3% опрошенных. Еще 1% респондентов сообщил, что классному руководителю приобретут что-то из техники.

Всего в исследовании участвовали 3 тысячи родителей школьников. Опрос проводился 15—30 сентября 2022 года в 535 населенных пунктах России.



Напомним, День учителя ежегодно празднуется 5 октября. На сегодняшний день в общеобразовательных учреждениях Казани работают более 8 тысяч педагогов. Среди них как молодые специалисты, так и учителя с большим опытом.



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Татьяна Демина