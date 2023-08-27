В Казани стартовал первый фестиваль уличных музыкантов
В эти минуты на улице Баумана проходит первый фестиваль уличных музыкантов. Они выступают у Академии наук Татарстана, сообщает корреспондент «Реального времени».
Несмотря на пасмурную погоду, послушать выступающих пришли около сотни казанцев и гостей города. Само мероприятие будет длиться до 19:00.
Как говорила заместитель руководителя исполкома города Гузель Сагитова, цель мероприятия — предоставить городскую площадку для самовыражения талантливым творческим людям. По ее словам, фестиваль станет новым этапом по взаимодействию властей Казани с уличными музыкантами.
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комментарии
А летом когда погода была нельзя было это провести ?
Место хорошее, жилых домов поблизости нет, академия в выходные не работает, сам Бог велел на постоянной основе по выходным всё лето там фестивалить.
Тем более там проходит пешеходный маршрут для туристов города и республики.
Давайте сделаем фестиваль на постоянной основе и назовём, ну например "Казан утлары" или по-русски "огни Казани", это может стать ещё одной точкой притяжения гостей и жителей города.