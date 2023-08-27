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В Казани стартовал первый фестиваль уличных музыкантов

17:21, 27.08.2023 1
В Казани стартовал первый фестиваль уличных музыкантов
Фото: realnoevremya.ru/Илина Хакимова

В эти минуты на улице Баумана проходит первый фестиваль уличных музыкантов. Они выступают у Академии наук Татарстана, сообщает корреспондент «Реального времени».

Несмотря на пасмурную погоду, послушать выступающих пришли около сотни казанцев и гостей города. Само мероприятие будет длиться до 19:00.

realnoevremya.ru/Илина Хакимова

Как говорила заместитель руководителя исполкома города Гузель Сагитова, цель мероприятия — предоставить городскую площадку для самовыражения талантливым творческим людям. По ее словам, фестиваль станет новым этапом по взаимодействию властей Казани с уличными музыкантами.

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Айрат Назипов, Илина Хакимова
ОбществоКультура Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:31
    Как в басне: "...попрыгунья стрекоза лето красное пропела, оглянуться не успела - глядь ..."
    А летом когда погода была нельзя было это провести ?
    Место хорошее, жилых домов поблизости нет, академия в выходные не работает, сам Бог велел на постоянной основе по выходным всё лето там фестивалить.
    Тем более там проходит пешеходный маршрут для туристов города и республики.
    Давайте сделаем фестиваль на постоянной основе и назовём, ну например "Казан утлары" или по-русски "огни Казани", это может стать ещё одной точкой притяжения гостей и жителей города.
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