В Казани стартовал первый фестиваль уличных музыкантов

Фото: realnoevremya.ru/Илина Хакимова

В эти минуты на улице Баумана проходит первый фестиваль уличных музыкантов. Они выступают у Академии наук Татарстана, сообщает корреспондент «Реального времени».

Несмотря на пасмурную погоду, послушать выступающих пришли около сотни казанцев и гостей города. Само мероприятие будет длиться до 19:00.

realnoevremya.ru/Илина Хакимова

Как говорила заместитель руководителя исполкома города Гузель Сагитова, цель мероприятия — предоставить городскую площадку для самовыражения талантливым творческим людям. По ее словам, фестиваль станет новым этапом по взаимодействию властей Казани с уличными музыкантами.

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Айрат Назипов, Илина Хакимова