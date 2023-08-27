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В Бурятии спасли пятерых туристов

11:56, 27.08.2023
В Бурятии спасли пятерых туристов
Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео МЧС России/t.me

Спасатели МЧС России эвакуировали потерявшихся туристов в Бурятии. Группа из пяти человек сплавлялась по реке Тыя на двух катамаранах.

— В назначенное время они не вернулись с маршрута. Как оказалось, в реке поднялся уровень воды. Туристы не могли вернуться самостоятельно, — рассказали в МЧС.

Специалисты Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России на вертолете Ми-8 чрезвычайного ведомства обнаружили и доставили туристов в Нижнеангарск.

realnoevremya.ru (архив)

На прошлой неделе в горах Памира в Таджикистане спасли альпинистов из России. Их эвакуировали из базового лагеря на поляне Москвина и доставили в Душанбе. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.

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Айрат Назипов
Происшествия

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