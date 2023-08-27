Вертолет с 20 американскими военными разбился в Австралии

У берегов австралийского острова Мелвилл разбился военный вертолет США. На его борту были 20 американских пехотинцев.

— Около 11:00 по местному времени вертолет Osprey разбился возле острова Мелвилл во время учений, — пишет RT со ссылкой на Sky News Australia.

Нескольких военнослужащих удалось спасти после крушения воздушного судна.

Инцидент произошел во время учений Predators run. В них принимают участие порядка 2,5 тысячи представителей Австралии, США, Индонезии, Филиппин и Восточного Тимора.

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Айрат Назипов