Над Курской и Брянской областями уничтожили украинские беспилотники

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

В ночные и утренние часы в воскресенье, 27 августа, киевский режим попытался атаковать объекты на территории России беспилотниками самолетного типа. Их засекли над территориями Брянской и Курской областей.

Как сообщили в Минобороны России, БПЛА обнаружили дежурные средства ПВО. Оба аппарата были сбиты еще в полете.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

Напомним, ВСУ попытались совершить террористическую атаку беспилотником самолетного типа и утром 26 августа около 09:00. Его сбили над территорией Шебекинского района Белгородской области. Поздним вечером того же дня украинский дрон сбили над Брянской областью.

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Айрат Назипов