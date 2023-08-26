Минобороны России сообщило о сбитом беспилотнике ВСУ над Брянской областью
Киевский режим 26 августа предпринял «очередную попытку» совершить террористическую атаку беспилотником самолетного типа по объектам на территории России. Его уничтожили над Брянской областью, сообщили в Минобороны страны.
Происшествие случилось около 21.45 по московскому времени. Украинский беспилотник уничтожили дежурные средства ПВО.
Напомним, ВСУ попытались совершить террористическую атаку беспилотником самолетного типа и утром 26 августа около 09.00. Его сбили над территорией Шебекинского района Белгородской области.
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