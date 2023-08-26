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Минобороны России сообщило о сбитом беспилотнике ВСУ над Брянской областью

23:08, 26.08.2023 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Минобороны России сообщило о сбитом беспилотнике ВСУ над Брянской областью
Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

Киевский режим 26 августа предпринял «очередную попытку» совершить террористическую атаку беспилотником самолетного типа по объектам на территории России. Его уничтожили над Брянской областью, сообщили в Минобороны страны.

Происшествие случилось около 21.45 по московскому времени. Украинский беспилотник уничтожили дежурные средства ПВО.

Напомним, ВСУ попытались совершить террористическую атаку беспилотником самолетного типа и утром 26 августа около 09.00. Его сбили над территорией Шебекинского района Белгородской области.

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Татьяна Демина
Происшествия

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