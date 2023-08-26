Дмитрий Медведев считает, что Джо Байден стал заложником Украины — основные заявления в эксклюзивном интервью
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что Джо Байден «превратился в заложника Украины». Основные заявления политика в эксклюзивном интервью ТАСС и RT:
- США спровоцировали грузинский конфликт в 2008 году с целью сдерживания развития России;
- украинский конфликт и события в Южной Осетии 15-летней давности — звенья одной цепи;
- Джо Байден «превратился в заложника Украины»;
- разлад, наблюдающийся внутри США, очень часто заканчивается гражданской войной.
В июне политик заявил, что любой будущий политический лидер, который попробует изменить возникший после начала спецоперации дискурс развития России, будет воспринят как изменник.
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