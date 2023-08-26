В Казани проходит пятый мотофестиваль «Два Кремля»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Казани проходит пятый мотофестиваль «Два Кремля». В нем также принимает участие раис Татарстана Рустам Минниханов.

Маршрут колонны байкеров в столице республики пройдет по центральным улицам.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

На этой неделе стало известно, что на фестивале выступит российская группа «Чили». Группа, выступление которой станет кульминацией фестиваля, основана в 2005 году. Бессменная солистка коллектива — Ирина Забияка.

Мотофестиваль «Два Кремля» проходил в Казани и в прошлом году. В нем участвовал раис Татарстана Рустам Минниханов, который возглавил колонну байкеров во время мотопробега.

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Елизавета Пуншева