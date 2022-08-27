Рустам Минниханов принял участие в мотофестивале «Два Кремля»

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в мотофестивале «Два Кремля» и возглавив колонну байкеров во время мотопробега, сообщает пресс-служба главы республики.

Мотоциклисты собрались на площади 1 Мая. У Спасской башни казанского Кремля к ним присоединился и Рустам Минниханов, после чего они направились к центру семьи «Казан». Возле него для жителей столицы Татарстан организованы показательные выступления мотоциклистов и стантрайдеров, шоу с каскадерскими и акробатическими трюками, а также выставка ретроавтомобилей.

— Любое вождение должно быть безопасным, и именно под этим девизом проходит сегодняшнее мероприятие. Особенно важна профилактика детского травматизма на дорогах. Мы этим вопросам уделяем особое внимание, — сказал президент.

Фото: tatarstan.ru

В прошлом году президент Татарстана также принимал участие в мотопробеге, где возглавил колонну, проехав на мотоцикле «Урал» от Казанского кремля до ипподрома. Тогда на мотофестиваль заявились более 600 байкеров со всей России и из-за границы.

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Максим Кокунин