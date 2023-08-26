Профессор из Казани спрогнозировал теплую погоду в День республики

Фото: realnoevremya.ru/Василий Иванов (архив)

В День республики, который Татарстан и его столица отпразднуют в ближайшую среду, 30 августа, ожидается теплая погода, а дожди маловероятны. Такой прогноз дал профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев.

По его словам, 30 августа ожидается до +20 градусов. На следующий день, 31 августа, воздух прогреется до +21°С.

— Будет достаточно комфортно, температурные показатели приблизятся к климатической норме, — цитирует Юрия Переведенцева медиапортал КФУ.

realnoevremya.ru/Василий Иванов (архив)

Напомним, с 20 августа в Татарстане началось похолодание. До этого в республике держалась жара — температура превышали +30 градусов. Пасмурная и холодная погода сохранится в конце этой и начале следующей недели, заявили в Гидрометцентре Татарстана.



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Татьяна Демина