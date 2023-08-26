Фестиваль креативных индустрий обойдется Татарстану почти в 3 млн рублей
Татарстан собирается выделить на проведение и организацию фестиваля креативных индустрий 2,8 млн рублей. Заказчиком работ выступает Минмолодежи республики. Об этом стало известно из тендера, размещенного на сайте госзакупок.
Деньги будут выделены из федерального (2,3 млн рублей) и республиканского бюджетов (540 тыс. рублей).
Оказать все услуги подрядчик обязуется до 30 сентября 2023 года.
Он должен заняться вопросами проживания участников, гостей и экспертов фестиваля, обеспечить их питанием, транспортом, а также заняться техническим обеспечением площадок, оформлением и полиграфией. Помимо прочего, подрядчик должен привлечь экспертов и спикеров.
Исполнитель должен организовать образовательную, событийную, дискуссионную, выставочную, интерактивную программы для молодежи в возрасте от 18 до 35 лет по разным направлениям креативных индустрий, а также медиакампанию фестиваля.
В день города и республики, 30 августа, в Казанском кремле пройдет фестиваль современной татарской культуры «ДәртФест», где выступят молодые татарстанские музыканты.
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