Пару из Казани осудят за организацию игорного заведения и попытку сбыта крупной партии наркотиков

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Пару из Казани осудят за незаконную организацию работы игорного заведения и попытку сбыта крупной партии наркотиков. Обвинение 48-летнему жителю и его 42-летней сожительнице утвердил первый заместитель прокурора Республики Татарстан Алексей Заика.



В зависимости от роли и степени участия их обвинили по п. «а» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, с использованием сети «Интернет», сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30, пп. «а», «б» ч. 3, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в значительном и крупном размерах).

Обвиняемый организовал незаконное игорное заведение с сентября по декабрь 2014 года в одном из частных домов на улице 1-й Азинской в Казани. Доход от незаконной деятельности составил 22,7 млн рублей.

С сентября по октябрь 2022 года обвиняемые организовали сбыт крупной партии синтетических наркотиков через тайники-закладки в Авиастроительном и Московском районах Казани. Они не смогли довести преступный умысел до конца, их действия пресекли сотрудники правоохранительных органов.

Из тайников и при личном досмотре и обыске в жилище фигурантов оперативники изъяли более 34 граммов наркотиков. Свою вину мужчина признал, его заключили под стражу. Женщину поместили под домашний арест.

В ходе следствия наложили арест на 514 тыс. рублей, изъятые в незаконном игорном заведении. Уголовное дело направлено в Московский районный суд Казани для рассмотрения по существу.

В августе в Казани накрыли игорный клуб на перекрестке Сафиуллина и Фучика. По данным источников «Реального времени», игорное заведение работало в подвале дома. В здании также размещались магазин разливного пива и кафе.

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Маргарита Головатенко